Атракціон небаченої жадібності: заради чого зірка НБА відмовився від 112 млн долларів

Віктор Оладіпо / Фото: NBA.com

Американського баскетболіста Віктора Оладіпо можна назвати невдахою минулого сезону в НБА. Дійсно, як можна відмовитися від контракту на 112 мільйонів доларів, щоб потім погодиться на суму в 2,4 млн. Як кажуть в таких випадках: "жадібність фраєра згубила".

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Сезон 2020/21 Оладіпо починав в Індіан Пейсерс, за яку виступав з 2017 року. У січні 2021 року Пейсерс запропонував американському захисникові чотирирічний контракт на 112 мільйонів (28 млн в рік), але отримали від нього відмову. Віктор розраховував отримати контракт на 145 млн влітку на ринку вільних агентів.

В результаті Індіана включила Оладіпо у великій обмін між чотирма клубами НБА і він відправився в Х'юстон Рокетс. У березні Рокетс запропонував Віктору дворічний контракт на 45 млн, але йому знову виявилося мало. Насильно милим не будеш, і Х'юстон обміняли його в Маямі.

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І тут доля зіграла злий жарт з учасником Матчу всіх зірок. Гравець провів всього лише чотири матчі за Маямі Хіт і отримав важку травму.

У підсумку захисник вимушено погодився на мінімальний річний контракт на 2,4 млн. Проте Віктор не занепадає духом і розраховує наступного літа вийти на ринок вільний агентів, щоб підписати дорогий контракт.

Чи зможе Оладіпо ще підписати такий контракт, як йому пропонували в взимку цього року в Індіан Пейсерс – велике питання.