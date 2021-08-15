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Аттракцион невиданной жадности: ради чего звезда НБА отказался от 112 млн долларов

Сергей Шаховец
15 августа, 21:28
Судьба сыграла злую шутку с игроком Майами Хит Виктором Оладипо. Вместо того, чтобы подписать выгодный контракт, он захотел получать еще больше

Виктор Оладипо / Фото: NBA.com

Американского баскетболиста Виктора Оладипо по праву можно назвать неудачником минувшего сезона в НБА. Действительно, как можно отказаться от контракта на 112 миллионов долларов, чтобы потом согласится на сумму в 2,4 млн. Как говорят в таких случаях: "жадность фраера сгубила".

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Сезон 2020/21 Оладипо начинал в Индиан Пэйсерс, за которую выступал с 2017 года. В январе 2021 года Пэйсерс предложил американскому защитнику четырехлетний контракт на 112 миллионов (28 млн в год), но получили от него отказ. Виктор рассчитывал получить контракт на 145 млн летом на рынке свободных агентов.

В результате Индиана включила Оладипо в большой обмен между четырьма клубами НБА и он отправился в Хьюстон Рокетс. В марте Рокетс предложил Виктору двухлетний контракт на 45 млн, но ему опять оказалось мало. Насильно мил не будешь, и Хьюстон обменяли его в Майами.

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И здесь судьба сыграла злую шутку с участником Матча всех звезд. Игрок провел всего лишь четыре матча за Майами Хит и получил тяжелую травму.

В итоге защитник вынужденно согласился на минимальный годичный контракт на 2,4 млн. Тем не менее Виктор не унывает духом и рассчитывает будущим летом выйти на рынок свободный агентов, чтобы подписать дорогостоящий контракт.

Сможет ли Оладипо еще подписать такой контракт, как ему предлагали в зимой этого года в Индиан Пэйсерс – большой вопрос.

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