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Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Любомир Луканюк
22 серпня, 10:37
Лондонське дербі пройде в другому турі АПЛ, початок о 18:30. Ми проведе текстову онлайн-трансляцію битви грандів англійського футболу

Габріел Мартінеллі пробиває по воротах "Челсі" / Фото: Reuters

Арсенал проти Челсі – це завжди хороша вивіска англійського футболу. І не важливо на яких позиціях перебувають команди і за які трофеї борються.

Сьогодні лондонське дербі пройде в рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" і почнеться о 18:30 за київським часом.

АРСЕНАЛ – ЧЕЛСІ

як стартували

У першому турі АПЛ "каноніри" сенсаційно в гостях програли скромному Брентфорд – 0: 2.

А ось Челсі розгромив вдома Кристал Пелас – 3: 0. До цього клуб оформив перемогу в Суперкубку УЄФА .

Історія протистояння

Суперники провели між собою 203 матчі : У Арсеналу – 79 перемог, 65 поразок, 59 нічийних результатів.

У десяти останніх очних матчах в рамках чемпіонату Арсенал здобув 4 перемоги, зазнав 3 поразки, 3 зустрічі завершилися внічию.

Котирування на матч

У букмекерів сьогодні фаворити гості . Коефіцієнт на перемогу Челсі – 1.88, на нічию – 3.50, на перемогу Арсеналу – 4.60.

Де дивитись

В Україні поєдинок в прямому ефірі можна дивитися на телеканалі Setanta Sport .

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