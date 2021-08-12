Челсі – Вільярреал: відео голів та огляд матчу за Суперкубок

Дивіться, як переможець Ліги чемпіонів Челсі в Белфасті в серії пенальті обіграв переможця Ліги Європи Вільярреал і став володарем Суперкубка Європи

Челсі - володар Суперкубка-2021 / Фото: Reuters

Здолавши в серії пенальті Вільярреал, Челсі вдруге в своїй історії виграв Суперкубок Європи.

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Вперше це сталося в 1998-му, коли лондонці з рахунком 1:0 обіграли інший іспанський клуб – Реал.

Вирішальним у Суперкубку-2021 став вихід на заміну перед серією пенальті воротаря Челсі іспанця Кепи, який відбив два 11-метрові удари Вільярреала і приніс трофей лондонцям.

ОГЛЯД СУПЕРКУБКА

Челсі – Вільярреал – 1:1 (пенальті 6:5)

Голи: Зієш, 27 – Ж. Морено, 73

Серія пенальті – 6:5

ХГаверц (0:0 – воротар) – Ж.Морено (0:1)

Аспілікуета (1:1) – Манді (1:1 – воротар)

Алонсо (2:1) – Еступіньян ( 2: 2 )

Маунт (3:2) – Мої Гомес (3:3)

Жоржинаьо (4:3) – Раба (4:4)

Пулішич (5:4) – Фойт (5:5)

Рюдігер (6:5) – Альбіоль (6:5 – воротар)

Челсі: Менді (Аррісабалага, 119) – Зума (Крістенсен, 67), Чалоба, Рюдігер – Гадсон-Одої (Аспілікуета, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зієш (Пулішич, 43), Вернер (Маунт, 66 ), Гаверц

Вільярреал: Асенхо – Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Тригерос (Мої Гомес, 72), Педраса (Еступіньян, 58) – Діа (Раба, 87), Ж. Морено, Піно (Манді, 91)

Попередження: Рюдігер, Кепа – Піно, Раба

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