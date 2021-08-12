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Челсі – Вільярреал: відео голів та огляд матчу за Суперкубок

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 серпня, 08:34
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Дивіться, як переможець Ліги чемпіонів Челсі в Белфасті в серії пенальті обіграв переможця Ліги Європи Вільярреал і став володарем Суперкубка Європи
Челсі - володар Суперкубка-2021
Челсі - володар Суперкубка-2021 / Фото: Reuters

Здолавши в серії пенальті Вільярреал, Челсі вдруге в своїй історії виграв Суперкубок Європи.

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Вперше це сталося в 1998-му, коли лондонці з рахунком 1:0 обіграли інший іспанський клуб – Реал.

Вирішальним у Суперкубку-2021 став вихід на заміну перед серією пенальті воротаря Челсі іспанця Кепи, який відбив два 11-метрові удари Вільярреала і приніс трофей лондонцям.

ОГЛЯД СУПЕРКУБКА

Челсі – Вільярреал – 1:1 (пенальті 6:5)
Голи: Зієш, 27 – Ж. Морено, 73
Серія пенальті – 6:5
ХГаверц (0:0 – воротар) – Ж.Морено (0:1)
Аспілікуета (1:1) – Манді (1:1 – воротар)
Алонсо (2:1) – Еступіньян ( 2: 2 )
Маунт (3:2) – Мої Гомес (3:3)
Жоржинаьо (4:3) – Раба (4:4)
Пулішич (5:4) – Фойт (5:5)
Рюдігер (6:5) – Альбіоль (6:5 – воротар)
Челсі: Менді (Аррісабалага, 119) – Зума (Крістенсен, 67), Чалоба, Рюдігер – Гадсон-Одої (Аспілікуета, 83), Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Алонсо – Зієш (Пулішич, 43), Вернер (Маунт, 66 ), Гаверц
Вільярреал: Асенхо – Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Морланес, 87) – Капу (Гаспар, 71), Тригерос (Мої Гомес, 72), Педраса (Еступіньян, 58) – Діа (Раба, 87), Ж. Морено, Піно (Манді, 91)
Попередження: Рюдігер, Кепа – Піно, Раба

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Золото
Срібло
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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