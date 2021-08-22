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Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Любомир Луканюк
22 августа, 10:37
Лондонское дерби пройдет во втором туре АПЛ, начало в 18:30. Мы проведет текстовую онлайн-трансляцию битвы грандов английского футбола

Габриэл Мартинелли пробивает по воротам "Челси" / Фото: Reuters

Арсенал против Челси – это всегда хорошая вывеска английского футбола. И не важно на каких позициях находятся команды и за какие трофеи сражаются.

Сегодня лондонское дерби пройдет в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" и начнется в 18:30 по киевскому времени.

АРСЕНАЛ – ЧЕЛСИ

Как стартовали

В первом туре АПЛ "канониры" сенсационно в гостях проиграли скромному Брентфорду – 0:2.

А вот Челси разгромил дома Кристал Пэлас – 3:0. До этого клуб оформил победу в Суперкубке УЕФА.

История противостояния

Соперники провели между собой 203 матча: у Арсенала – 79 побед, 65 поражений, 59 ничейных результатов.

В десяти последних очных матчах в рамках чемпионата Арсенал одержал 4 победы, потерпел 3 поражения, 3 встречи завершились вничью.

Котировки на матч

У букмекеров сегодня фавориты гости. Коэффициент на победу Челси – 1.88, на ничью – 3.50, на победу Арсенала – 4.60.

Где смотреть

В Украине поединок в прямом эфире можно смотреть на телеканале Setanta Sport.

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