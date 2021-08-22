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Арсенал – Челсі: де дивитися головний матч туру в АПЛ

Любомир Луканюк
22 серпня, 13:45
Сьогодні в Лондоні відбудеться один з найцікавіших матчів футбольного вікенду між Арсеналом і Челсі. Поєдинок можна дивитися як по ТВ, так і в інтернеті

Лондонське дербі пройде на "Емірейтс" / Фото: Reuters

У неділю, 22 серпня, відбудеться поєдинок другого туру чемпіонату Англії з футболу. На стадіоні "Емірейтс" у Лондоні зустрінуться Арсенал і Челсі. Старт – о 18:30.

Де дивитися матч Арсенал – Челсі

  • В Україні поєдинок в прямому ефірі можна дивитися на телеканалі Setanta Sport.
  • Текстова онлайн-трансляція Арсенал – Челсі вже йде на нашому сайті.
  • В інтернеті зустріч АПЛ можна подивитися на платформі oll.tv.

Хто фаворит

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Букмекери вважають, що у гостей більше шансів виграти в цьому матчі. Коефіцієнт на перемогу Челсі – 1.88, на нічию – 3.50, на перемогу Арсеналу – 4.60.

Нагадаємо, що Челсі перед стартом сезону поповнив свій музей ще одним трофеєм. Лондонський клуб виграв Суперкубок УЄФА, перемігши іспанський Вільярреал.

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