Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Арсенал проти Челсі – це завжди хороша вивіска англійського футболу. І не важливо на яких позиціях перебувають команди і за які трофеї борються.

Сьогодні лондонське дербі пройде в рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" і почнеться о 18:30 за київським часом.

АРСЕНАЛ – ЧЕЛСІ

У першому турі АПЛ "каноніри" сенсаційно в гостях програли скромному Брентфорд – 0: 2.

А ось Челсі розгромив вдома Кристал Пелас – 3: 0. До цього клуб оформив перемогу в Суперкубку УЄФА .

Суперники провели між собою 203 матчі : У Арсеналу – 79 перемог, 65 поразок, 59 нічийних результатів.

У десяти останніх очних матчах в рамках чемпіонату Арсенал здобув 4 перемоги, зазнав 3 поразки, 3 зустрічі завершилися внічию.

У букмекерів сьогодні фаворити гості . Коефіцієнт на перемогу Челсі – 1.88, на нічию – 3.50, на перемогу Арсеналу – 4.60.

В Україні поєдинок в прямому ефірі можна дивитися на телеканалі Setanta Sport .

Its matchday – and this one is extra special!



After 767,495 minutes, 12,791 hours, 533 days and 31 first-team games at Emirates Stadium were back at full capacity



Lets make it a memorable return. Together, were stronger #ARSCHE pic.twitter.com/oUaiWgMMYh