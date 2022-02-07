Арбітр потролив Салаха після скарги на погане суддівство (відео)

Салах жалівся на суддівство у фіналі Кубка Африки / Фото: REUTERS

У першому матчі Салах залишився незадоволеним рішенням призначити штрафний удар на користь Сенегалу й підійшов до рефері з'ясовувати стосунки.

Проте арбітр Віктор Гомеш не став йти на поводу у зірки Ліверпуля і швидко його відшив. Вислухавши претензії Салаха, рефері простяг йому свій свисток та картки, мовляв, давай, покажи, як ти можеш судити.

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Салах явно такого не очікував, тому від подиву просто розвів руками й більше не сперечався з арбітром.

Нагадаємо, Сенегал здобув перемогу в серії післяматчевих пенальті та вперше в історії став переможцем Кубка Африки. Вирішальний пенальті забив партнер Салаха з Ліверпуля Садіо Мане.

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Нагадаємо, бронзу Кубка Африки здобули камерунці – поступаючись Буркіна-Фасо 0:3, господарі турніру зрівняли рахунок 3:3 та виграли у серії пенальті. Тим самим Камерун повторив сценарій жахливого для Андрія Шевченка фіналу ЛЧ-2005.