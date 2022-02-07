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Арбитр потроллил Салаха после жалобы на плохое судейство (видео)

Александр Трикиша
7 февраля, 14:40
Забавный эпизод произошел в финале Кубка Африки между Сенегалом и Египтом. Лидер египетской сборной Мохамед Салах обратился к рефери, но явно ожидал другой реакции

Салах жаловался на судейство в финале Кубка Африки / Фото: REUTERS

В первом матче Салах остался недоволен решением назначить штрафной удар в пользу Сенегала и подошел к рефери выяснять отношения.

Однако арбитр Виктор Гомеш не стал идти на поводу у звезды Ливерпуля и быстро его отшил. Выслушав претензии Салаха, рефери протянул ему свой свисток и карточки, мол, давай, покажи, как ты можешь судить.

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Салах явно такого не ожидал, поэтому от удивления просто развел руками и больше не пререкался с арбитром.

Напомним, Сенегал одержал победу в серии послематчевых пенальти и впервые в истории стал победителем Кубка Африки. Решающий пенальти забил партнер Салаха по Ливерпулю Садио Мане.

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Напомним, бронзу Кубка Африки добыли камерунцы – уступая Буркина-Фасо 0:3, хозяева турнира сравняли счет 3:3 и выиграли в серии пенальти. Тем самым Камерун повторил сценарий кошмарного для Андрея Шевченко финала ЛЧ-2005.