Сьогодні без "золота": Анжеліка Терлюга програла у фіналі Олімпіади в Токіо

Українська каратистка Анжеліка Терлюга не змогла завоювати золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо у ваговій категорії до 55 кг. У фіналі Олімпіади-2020 українка поступилася Івет Горановій з Болгарії

Анжеліка Терлюга у фіналі Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Болгарка дуже активно розпочала поєдинок і вийшла вперед. Українка намагалася відігратися, але двічі нарвалася на удари суперниці, що дозволило Горановій ще більше відірватися в рахунку – 1:5.

Реклама

Раніше на турнірі Анжеліка здолала Радвіл Саєд з Єгипту і японку Міхо Міяхару, а також звела внічию сутички проти Молдіри Жангбирбай з Казахстану і Беттіни Планк з Австрії, а в півфіналі вирвала героїчну перемогу у Вень Цзи-Юнь з Тайваню.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.