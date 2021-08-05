Сегодня без "золота": Анжелика Терлюга проиграла в финале Олимпиады в Токио

Анжелика Терлюга в финале Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
Болгарка очень активно начала поединок и вышла вперед. Украинка пыталась отыграться, но дважды нарвалась на удары соперницы, что позволило Горановой еще больше оторваться в счете – 1:5.
Ранее на турнире Анжелика одолела Радву Сайед из Египта и японку Михо Мияхару, а также свела вничью схватки против Молдир Жангбырбай из Казахстана и Беттины Планк из Австрии, а в полуфинале вырвала героическую победу у Вэнь Цзы-Юнь из Тайваня.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
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