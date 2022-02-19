Антиковідний бармен у Пекіні: наллє випити, але не поговорить за життя

Коктейль робот робить швидко і якісно / Фото: Колаж: Сьогодні

У всьому негативі варто шукати позитив. Пандемія різко обмежила контакти для людей. Але водночас показала, як нові технології легко можуть замінити деякі професії.

Ми вже розповідали про роботів-офіціантів на Олімпіаді в Пекіні, які спускають їжу зі стелі. Тепер познайомимо вас із антиковідним роботом-барменом.

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Він знаходиться за круглою барною стійкою під десятками пляшок, підвішених до стелі. Замовлення можна зробити за допомогою QR-коду або на касі.

В асортименті є кілька алкогольних напоїв на основі горілки або текіли, а також один безалкогольний. З алкоголем усі в одну ціну – по 40 юанів (180 грн). Без алкоголю – 30 юанів (135 грн).

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Коктейль виготовляється приблизно за 90 секунд. Помічник роботу все-таки потрібен, щоб додати шматочок лайма та передати напій відвідувачам.

Гості скаржаться лише на одну незручність. З роботом-барменом не можна поговорити про життя після парочки міцних коктейлів.

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