Антиковидный бармен в Пекине: нальет выпить, но не поговорит за жизнь

Коктейль робот делает быстро и качественно / Фото: Коллаж: Сегодня

Во всем негативе стоит искать позитив. Пандемия резко ограничила контакты между людьми. Но вместе с тем показала, что новые технологии легко могут заменить некоторые профессии.

Мы уже рассказывали о роботах-официантах на Олимпиаде в Пекине, которые спускают еду с потолка. Теперь познакомим вас с антиковидным роботом-барменом.

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Он находится за круглой барной стойкой под десятками бутылок, подвешенных к потолку. Заказ можно сделать с помощью qr-кода или на кассе.

В ассортименте несколько алкогольных напитков на основе водки или текилы, а также один безалкогольный. С алкоголем все в одну цену – по 40 юаней (180 грн). Без алкоголя – 30 юаней (135 грн).

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Коктейль делается примерно за 90 секунд. Помощник роботу все-таки нужен, чтобы добавить кусочек лайма и передать напиток посетителям.

Гости жалуются лишь на одно неудобство. С роботом-барменом нельзя поговорить за жизнь после парочки крепких коктейлей.

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