Англія програла Євро через прокляття: К'єлліні крикнув його під ногу Сака в момент пенальті

Перед останнім ударом англійців у серії пенальті капітан італійців крикнув "Кірікочо!" і і прирік британця на невдачу – а трофей став здобиччю Скуадри Адзурри

К'єлліні прирік Сака на незабитий пенальті / Фото: Reuters, UEFA.com

У поразки Англії від Італії по пенальті у фіналі Євро-2020 з'явилося містичне пояснення.

У момент останнього удару англійця Букайо Сака капітан італійців Джорджо К'єлліні крикнув під ногу півзахисникові Арсеналу прокляття – "Кірікочо!" – і той не зміг забити. Його постріл парирував Джанлуїджі Доннарумма, принісши "Скуадрі Адзуррі" титул чемпіонів Європи.

"Так і було. Підтверджую. Кірікочо!" – заявив ESPN К'єлліні

Слово "Кірікочо" використовують в футбольному світі, коли хтось б'є пенальті, небезпечний штрафний або готується до удару після виходу віч-на-віч. Вважається, що цей крик змушує суперника помилитися.

Походження цього прокляття відсилає футбольних фанатів до 80-х років минулого століття. Коли уболівальник аргентинського Естудіантеса на ім'я Кірікочо приходив на тренування команди, хтось із її гравців незмінно травмувався. Тренер Карлос Білардо був дуже забобонним і вирішив використовувати енергію фаната на свою користь. Він почав відправляти Кірікочо з його поганою кармою на тренування суперників Естудіантеса.

Читайте також: Фатальний пенальті Англії: футболісти збірної в шоці, що тренер довірив бити тинейджеру

У підсумку, Естудіантес став чемпіоном Аргентини-1982, а традиція насилати прокляття на суперників за допомогою слова "Кірікочо" з часом перебралася до Європи.

Дивіться, як Сака не забив пенальті через "Кірікочо"