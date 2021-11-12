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Андрія Шевченка кликала команда, яку він знищив 17 років тому

Любомир Луканюк
12 листопада, 14:30
Турецька федерація розглядала українського тренера як кандидата на посаду наставника національної збірної Туреччини

Андрій Шевченко міг з однієї збірної перейти до іншої / Фото: УАФ

Андрій Шевченко вже готується до дебюту у ролі клубного тренера. Але замість Дженоа він міг продовжити працювати з національною командою. Після збірної України Шевченка кликала Туреччина.

"Справді була пропозиція очолити збірну Туреччини. Мої колеги з Туреччини телефонували за рекомендацією. Я сказав, що жодних негативів у його роботі не було. Це чудовий тренер. Але у них щось не вийшло", – сказав голова УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю Радіо НВ.

Нагадаємо, що збірна Туреччини була суперником України у відборі на ЧС-2006. І 17 років тому наша команда у Стамбулі розгромила Туреччину – 3:0. Дублем тоді відзначився Андрій Шевченко.

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У турнірній таблиці Україна на два очки випередила Туреччину і вийшла напряму на ЧС-2006. А турецькі футболісти у стикових поєдинках програли Швейцарії.

Як тренер Шевченко пересікався з турецькою збірною у відборі на ЧС-2018 – 2:2 і 2:0. Обидві команди не пробилися на мундіаль.