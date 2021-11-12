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Андрея Шевченко звала команда, которую он уничтожил 17 лет назад

Любомир Луканюк
12 ноября, 14:30
Турецкая федерация рассматривала украинского тренера в качестве кандидата на пост наставника национальной сборной Турции

Андрей Шевченко мог из одной сборной перейти в другую / Фото: УАФ

Андрей Шевченко уже готовится к дебюту в роли клубного тренера. А ведь вместо Дженоа он мог продолжить работать с национальной командой. После сборной Украины Шевченко звала Турция.

"Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции звонили за рекомендацией. Я сказал, что никаких негативов в его работе не было. Это прекрасный тренер. Но у них что-то не получилось", – сказал глава УАФ Андрей Павелко в интервью Радио НВ.

Напомним, что сборная Турции была соперником Украины в отборе на ЧМ-2006. И 17 лет назад наша команда в Стамбуле разгромила Турцию – 3:0. Дублем тогда отличился Андрей Шевченко.

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В турнирной таблице Украина на два очка опередила Турцию и напрямую вышла на ЧМ-2006. А турецкие футболисты в стыковых поединках проиграли Швейцарии.

В качестве тренера Шевченко пересекался с турецкой сборной в отборе на ЧМ-2018 – 2:2 и 2:0. Обе команды не пробились на мундиаль.