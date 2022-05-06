Андрій Шевченко та Борис Джонсон разом. Що поєднало двох легенд

Шевченко зустрівся з Джонсоном / Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Андрій Шевченко з перших днів російського вторгнення бере активну участь у підтримці України на території Великої Британії. Різні благодійні заходи, а також акції на допомогу Україні в Лондоні практично не залишаються поза увагою екснаставника збірної України.
Нову акцію "Смілива Україна" організувало Посольство України, яке запросило Андрія Шевченка стати гостем заходу. Легендарний футболіст погодився на пропозицію, взяв активну участь у зборі коштів, про що розповів на своїй сторінці Instagram, куди прикріпив фото на тлі виступаючого прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона:
"5 травня 2022 року Посольство України у Великій Британії організувало акцію "Смілива Україна" зі збору коштів для допомоги Україні. Дуже важливо бачити підтримку нашої країни у всьому світі. Хочу висловити велику подяку посольству України за запрошення. Прем'єрміністр Борис Джонсон, який взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти Україні засобами та зробити все для перемоги та миру в Україні", – написав Андрій Шевченко.
Андрій Шевченко днями відвідав італійське місто Пескара. Журналісти одразу ж рознесли різні чутки про мету візиту, але все виявилося набагато простіше.