5 травня 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 травня 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хем 0
5 травня 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 травня 22:00
Марсель 0
Феєнорд 0
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Андрій Шевченко та Борис Джонсон разом. Що поєднало двох легенд

Євген Щербаков
6 травня, 21:00
Екстренер збірної України відвідав благодійний вечір нашого посольства, де виступив прем'єрміністр Великої Британії

Шевченко зустрівся з Джонсоном / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко з перших днів російського вторгнення бере активну участь у підтримці України на території Великої Британії. Різні благодійні заходи, а також акції на допомогу Україні в Лондоні практично не залишаються поза увагою екснаставника збірної України.

/ Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Реклама

Нову акцію "Смілива Україна" організувало Посольство України, яке запросило Андрія Шевченка стати гостем заходу. Легендарний футболіст погодився на пропозицію, взяв активну участь у зборі коштів, про що розповів на своїй сторінці Instagram, куди прикріпив фото на тлі виступаючого прем'єрміністра Великобританії Бориса Джонсона:

/ Фото: instagram.com/andriyshevchenko

"5 травня 2022 року Посольство України у Великій Британії організувало акцію "Смілива Україна" зі збору коштів для допомоги Україні. Дуже важливо бачити підтримку нашої країни у всьому світі. Хочу висловити велику подяку посольству України за запрошення. Прем'єрміністр Борис Джонсон, який взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти Україні засобами та зробити все для перемоги та миру в Україні", – написав Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко днями відвідав італійське місто Пескара. Журналісти одразу ж рознесли різні чутки про мету візиту, але все виявилося набагато простіше.