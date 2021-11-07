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Андрій Шевченко – головний тренер Дженоа!

Любомир Луканюк
7 листопада, 15:15
Італійська Дженоа оголосила про підписання контракту до літа 2024 року з колишнім тренером збірної України

Шевченко йде в Дженоа

Андрій Шевченко повернувся до Італії! Свої найкращі роки на Апеннінах він провів як футболіст, зараз працюватиме тренером. Шева вирушає на дно Італії! Реакція України.

Сьогодні Дженоа офіційно оголосила про укладення договору із колишнім наставником збірної України до 30 червня 2024 року!

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"Андрій Шевченко – новий тренер Дженоа! Ласкаво просимо, містере", – з'явилося повідомлення у клубному Twitter.

За чутками, 45-річний український тренер має заробляти 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

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Шевченко в Дженоа: ваша думка

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів Україну до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.