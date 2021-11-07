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Андрей Шевченко – главный тренер Дженоа!

Любомир Луканюк
7 ноября, 15:15
Итальянская Дженоа объявила о подписании контракта до лета 2024 года с бывшим тренером сборной Украины

Шевченко идет в Дженоа

Андрей Шевченко вернулся в Италию! Свои лучшие годы на Апеннинах он провел в качестве футболиста, сейчас будет работать тренером. Шева отправляется на дно Италии! Реакция Украины.

Сегодня Дженоа официально объявила о заключении договора с бывшим наставником сборной Украины до 30 июня 2024 года!

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"Андрей Шевченко – новый тренер Дженоа! Добро пожаловать, мистер", – появилось сообщение в клубном Twitter.

По слухам, 45-летний украинский тренер должен будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

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Шевченко в Дженоа: ваше мнение

Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел Украину в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.