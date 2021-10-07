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Андрій неймовірний гравець! Тренер Ліверпуля захоплюється українцем, і це не Шевченко

Сергій Шаховець
7 жовтня, 12:43
Ексфутболіст збірної України Андрій Воронін запам'ятався футбольним фанатам своєю яскравою грою. Не забув талановитого гравця і його екснаставник з німецького Майнцу

Юрген Клопп захоплений талантом Андрія Вороніна / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп в інтерв'ю каналу Майнца на YouTube розповів про свого колишнього підопічного Андрія Вороніна.

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На запитання журналіста, з ким з футболістів Майнца Клопп хотів попрацювати, в разі відновлення їхньої кар'єри, німецький фахівець вибрав Вороніна.

"Якщо Андрій хоча б один день в житті знав, наскільки хорошим гравцем він міг би бути, було б класно. Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом.

Я був трохи несправедливим. У перший мій сезон як тренера я випускав Вороніна тільки на заміну. Андрій потім зайшов до мене в кімнату під час зборів і запитав: "Клоппо, чому я ніколи не потрапляю в старт?"

Я запитав: "Хочеш чесну відповідь?". Він відповів ствердно. Тоді я сказав: "Тому що ти не скаржишся, коли в старті". Він відповів: "Справедливо". І він продовжував не грати в старті", – розповів Клопп.

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Нагадаємо, що Юрген Клопп очолював німецький Майнц з 2001 по 2008 рік. Для українського футболіста Андрія Вороніна виступи в Майнці послужили поштовхом для його подальшої кар'єри. Граючи під керівництвом Клоппа, українець став найкращим бомбардиром другої Бундесліги 2003 і отримав виклик до молодіжної збірної України.

Найкращі роки кар'єри Вороніна пройшли в німецьких клубах Байєр-04 і Герта. Крім того, одесит спробував свої сили в англійській Прем'єр-лізі, де виступав за Ліверпуль – нинішній клуб Юргена Клоппа.

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