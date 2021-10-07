Андрей невероятный игрок! Тренер Ливерпуля восхищается украинцем, и это не Шевченко

Юрген Клопп восхищен талантом Андрея Воронина / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп в интервью каналу Майнца на YouTube рассказал о своем бывшем подопечном Андрее Воронине.

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На вопрос журналиста, с кем из футболистов Майнца Клопп хотел поработать, в случае возобновления их карьеры, немецкий специалист выбрал Воронина.

"Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, невероятным талантом.

Я был немного несправедливым. В первый мой сезон в качестве тренера я выпускал Воронина только на замену. Андрей потом зашел ко мне в комнату во время сборов и спросил: "Клоппо, почему я никогда не попадаю в старт?" Я спросил: "Хочешь честный ответ?". Он ответил утвердительно. Поэтому я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда в старте". Он ответил: "Справедливо". И он продолжал не играть в старте", – сказал Клопп.

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Напомним, что Юрген Клопп возглавлял немецкий Майнц с 2001 по 2008 год. Для украинского футболиста Андрея Воронина выступления в Майнце послужили толчком для его дальнейшей карьеры. Играя под руководством Клоппа, украинец стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги 2003 и получил вызов в молодежную сборную Украины.

Лучшие годы карьеры Воронина прошли в немецких клубах Байер-04 и Герта. Кроме того, одессит попробовал свои силы в английской Премьер-лиге, где выступал за Ливерпуль – нынешний клуб Юргена Клоппа.