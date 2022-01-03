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Американського футболіста вигнали із команди прямо під час матчу

Любомир Луканюк
3 січня, 16:31
Гравець Тампи-Бей Антоніо Браун залишив команду після того, як під час поєдинку чемпіонату НФЛ посварився з тренером

Браун був незадоволений рішенням тренера / Фото: REUTERS

У Національній футбольній лізі Америки поєдинок між командами Нью-Йорк Джетс та Тампа-Бей Бакканірс завершився гучним скандалом.

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Посварили гравець Тампи Антоніо Браун та тренер клубу Брюс Еріанс. Футболісту не сподобалося рішення тренера, який спочатку замінив його, а згодом неодноразово просив знову вийти на поле.

За підсумками словесної суперечки Еріанс сказав Брауну забиратися з команди, на що той під час гри зняв екіпірування і кинув його у бік фанатів. ]

Після матчу на прес-конференції тренер заявив, що Браун більше не є гравцем його команди.

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