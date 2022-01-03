Американского футболиста выгнали из команды прямо во время матча

Браун был недоволен решением тренера / Фото: REUTERS

В Национальной футбольной лиге Америки поединок между командами Нью-Йорк Джетс и Тампа-Бэй Бакканирс завершился громким скандалом.

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Повздорили игрок Тампы Антонио Браун и тренер клуба Брюс Эрианс. Футболисту не понравилось решение тренера, который сначала заменил его, а затем неоднократно просил снова выйти на поле.

По итогам словесной перепалки Эрианс сказал Брауну убираться из команды, на что тот во время игры снял экипировку и бросил ее в сторону фанатов.

Уже после матча на пресс-конференции тренер заявил, что Браун больше не является игроком его команды.