2 января 15:00 Онлайн
Хетафе 1
Реал 0
2 января 18:30
Челси 2
Ливерпуль 2
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Американского футболиста выгнали из команды прямо во время матча

Любомир Луканюк
3 января, 16:31
Игрок Тампы-Бэй Антонио Браун покинул команду после того, как во время поединка чемпионата НФЛ поругался с тренером

Браун был недоволен решением тренера / Фото: REUTERS

В Национальной футбольной лиге Америки поединок между командами Нью-Йорк Джетс и Тампа-Бэй Бакканирс завершился громким скандалом.

Читайте также: Выстрелы остановили матч: четверо раненных на футбольном поединке в Америке

Реклама

Повздорили игрок Тампы Антонио Браун и тренер клуба Брюс Эрианс. Футболисту не понравилось решение тренера, который сначала заменил его, а затем неоднократно просил снова выйти на поле.

По итогам словесной перепалки Эрианс сказал Брауну убираться из команды, на что тот во время игры снял экипировку и бросил ее в сторону фанатов.

Уже после матча на пресс-конференции тренер заявил, что Браун больше не является игроком его команды.

Реклама