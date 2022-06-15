В США пішли на поступки Росії. Новий світовий скандал

Медведєв поїде на US Open / Фото: Колаж: Сьогодні

Асоціація тенісу США (USTA) випустила офіційну заяву, згідно з якою дозволить російським та білоруським гравцям участь у US Open-2022 у нейтральному статусі. Раніше організатори британського Уїмблдону не допустили представників Росії та Білорусі.

"Ми визнаємо, що кожній організації доводилося стикатися з унікальними обставинами, що впливають на її вирішення. Виходячи з індивідуальних обставин, USTA допустить усіх гравців, незалежно від національності, до участі у Відкритому чемпіонаті США 2022 року", – йдеться у заяві.

Також наголошується, що USTA використовує US Open-2022 як платформу для просування гуманітарної ініціативи "Теніс за мир". Організатори пообіцяли надіслати зібрані фінансові кошти в Україну.

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Турнір пройде у Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня. Його чинним чемпіоном у чоловіків є росіянин Данило Медведєв. Він прибрав зі свого профілю у соцмережах прапор Росії.

Раніше ми розповідали, що українська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася потиснути руку росіянці Катерині Олександровій.