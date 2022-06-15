14 июня 21:45
Украина 1
Ирландия 1
14 июня 21:45
Англия 0
Венгрия 4
14 июня 21:45
Германия 5
Италия 2
14 июня 21:45
Польша 0
Бельгия 1
14 июня 21:45
Нидерланды 3
Уэльс 2
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Америка пошла на уступки России. Новый мировой скандал

Павел Василенко
15 июня, 08:20
Российским и белорусским теннисистам разрешили участвовать в US Open, несмотря на войну в Украине

Медведев поедет на US Open / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open-2022 в нейтральном статусе. Ранее организаторы британского Уимблдоне не допустили представителей России и Беларуси.

"Мы признаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на ее решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что USTA использует US Open-2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы "Теннис за мир". Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства в Украину.

Реклама

Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является россиянин Даниил Медведев. Онубрал со своего профиля в соцсетях флаг России.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку россиянке Екатерине Александровой.

Реклама