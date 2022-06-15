Америка пошла на уступки России. Новый мировой скандал

Медведев поедет на US Open / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open-2022 в нейтральном статусе. Ранее организаторы британского Уимблдоне не допустили представителей России и Беларуси.

"Мы признаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на ее решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что USTA использует US Open-2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы "Теннис за мир". Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства в Украину.

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Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является россиянин Даниил Медведев. Онубрал со своего профиля в соцсетях флаг России.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку россиянке Екатерине Александровой.