Олексій Михайличенко: "Петраков все-таки чемпіон світу, він свій шанс заслужив"

Співголова комітету збірних України Олексій Михайличенко / Фото: УАФ

Нещодавно призначений співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко дав свій коментар Футбольному формату про призначення Олександра Петракова на пост виконуючого обов'язки головного тренера збірної України:

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Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Після закінчення роботи Шевченка будь-яка кандидатура – свіжий ковток повітря, тому що нова людина. Петраков працював зі збірними, все-таки чемпіон світу. Це шанс спробувати себе на найвищому рівні, він його отримав, чесно кажучи, заслужив.

Петраков побореться за дорослий ЧМ

Звичайно, різниця між молодіжним футболом і дорослим є. Я працював з юнаками, молодіжною, головною збірною – тому можу про це сказати. Різниця є, але вона не дуже велика. Петраков тренував як перший тренер і дорослу команду. Думаю, він знає, що треба робити.

Олександр Петраков / Фото: УАФ

Чому в.о., а не головний тренер? Не думаю, що це велика різниця. Все одно він головний тренер. В.о., напевно, треба, щоб обидві сторони знайшли порозуміння і побачили, чи вийде справа.

ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Чи прийде Ребров у майбутньому? Ніколи не говори ніколи", – відповів журналістам Футбольного формату Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, що днями Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Новий наставник національної команди багато років працював з юнацькими і молодіжними командами. У 2019-му під керівництвом Петракова молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу.

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