Алексей Михайличенко: "Петраков все-таки чемпион мира, он свой шанс заслужил"

Сопредседатель комитета сборных Украины Алексей Михайличенко / Фото: УАФ

Недавно назначенный сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко дал свой комментарий Футбольному формату о назначению Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины:

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Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.

Петраков – поборется за взрослый ЧМ

Конечно, разница между молодежным футболом и взрослым есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать.

Александр Петраков / Фото: УАФ

Почему и.о., а не главный тренер? Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.

ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Придет ли Ребров в будущем? Никогда не говори никогда", – ответил журналистам Футбольного формата Алексей Михайличенко.

Напомним, что на днях Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Новый наставник национальной команды много лет работал с юношескими и молодежными командами. В 2019 году под руководством Петракова молодежная сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира.

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