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Петракову вже знайшли заміну! Це чемпіон України у складі Динамо і Шахтаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 серпня, 14:29
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Відомий у минулому футболіст Володимир Єзерський буде поєднувати роботу в збірній України двох вікових груп – до 18 років і до 19 років
Єзерський буде працювати замість Петракова
Єзерський буде працювати замість Петракова

Днями національну збірну України очолив Олександр Петраков. Раніше він керував командою U-18. Утворену вакансію УАФ закрила досить швидко.

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Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський очолить команду U-18, повідомляє "Профутбол". Він поєднуватиме нові обов'язки зі своєю основною роботою.

Володимиру Єзерському – 44 роки. Всю свою кар'єру він провів в Україні. Виступав за Гарай, Карпати, Динамо, Кривбас, Дніпро, Шахтар, Зорю, Таврію і Говерлу.

З Динамо і Шахтарем вигравав чемпіонат України і Кубок України.

За національну команду провів 39 матчів і забив 2 голи. Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 року.

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Після завершення кар'єри перейшов на тренерську роботу.

Нагадаємо, вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня матч з Францією.

Читайте також: Яке завдання вирішує Петраков. Розклади для України у відборі на ЧС-2022

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Г
О
1
Шахтар
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Зоря
4
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4
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Чорноморець
5
5:14
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
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5:8
1
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