Олександрія – друга в УПЛ! Після кіровоградського дербі

Олександрія vs Інгулець / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьогодні стартував сьомий тур української Прем'єр-ліги. Відкрило його кіровоградське дербі: Олександрія – Інгулець.

У чемпіонаті у команд протилежні завдання. Олександрія бореться за потрапляння в єврокубки, а ось Інгульцю важливо якомога вище піднятися від зони вильоту.

Не можна сказати, що глядачі побачили видовищний футбол з купою моментів. На двох команди забили всього один гол. На початку другого тайму Гринь вийшов сам на сам і майстерно пробив повз голкіпера в кут.

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Олександрія – Інгулець – 1:0

Гол: Гринь (53)

Після цієї перемоги Олександрія тимчасово вийшла на друге місце в турнірній таблиці, посунувши Шахтар. Завтра "гірники" зіграють проти Дніпра-1. А лідер УПЛ київське Динамо зустрічається в гостях з Металістом 1925.

Турнірна таблиця