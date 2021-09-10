10 вересня 19:30 Про матч
Олександрія 1
Інгулець 0
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Олександрія – друга в УПЛ! Після кіровоградського дербі

Любомир Луканюк
10 вересня, 21:26
Мінімальна перемога Олександрії над Інгульцем дозволила команді мінімум до завтрашнього вечора вийти на друге місце в чемпіонаті України

Олександрія vs Інгулець / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьогодні стартував сьомий тур української Прем'єр-ліги. Відкрило його кіровоградське дербі: Олександрія – Інгулець.

У чемпіонаті у команд протилежні завдання. Олександрія бореться за потрапляння в єврокубки, а ось Інгульцю важливо якомога вище піднятися від зони вильоту.

Не можна сказати, що глядачі побачили видовищний футбол з купою моментів. На двох команди забили всього один гол. На початку другого тайму Гринь вийшов сам на сам і майстерно пробив повз голкіпера в кут.

Реклама

Олександрія – Інгулець – 1:0
Гол: Гринь (53)

Після цієї перемоги Олександрія тимчасово вийшла на друге місце в турнірній таблиці, посунувши Шахтар. Завтра "гірники" зіграють проти Дніпра-1. А лідер УПЛ київське Динамо зустрічається в гостях з Металістом 1925.

Турнірна таблиця

Реклама