10 сентября 19:30 О матче
Александрия 1
Ингулец 0
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Александрия – вторая в УПЛ! После кировоградского дерби

Любомир Луканюк
10 сентября, 21:26
Минимальная победа Александрии над Ингульцом позволила команде минимум до завтрашнего вечера выйти на второе место в чемпионате Украины

Александрия vs Ингулец / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня стартовал седьмой тур украинской Премьер-лиги. Открыло его кировоградское дерби: Александрия – Ингулец.

В чемпионате у команд противоположные задачи. Александрия борется за попадание в еврокубки, а вот Ингульцу важно как можно выше подняться от зоны вылета.

Нельзя сказать, что зрители увидели зрелищный футбол с кучей моментов. На двоих команды забили всего один гол. В начале второго тайма Гринь вышел один на один и мастерски пробил мимо голкипера в угол.

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Александрия – Ингулец – 1:0
Гол: Гринь (53)

После этой победы Александрия временно вышла на второе место в турнирной таблице, подвинув Шахтер. Завтра "горняки" сыграют против Днепра-1. А лидер УПЛ киевское Динамо встречается в гостях с Металлистом 1925.

Турнирная таблица

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