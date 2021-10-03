Олександрія втратила очки в матчі з Вересом: відеоогляд матчу

Верес зіграв внічию з Олександрією, 10 тур УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Недільну програму 10-го туру чемпіонату України відкривав поєдинок у Луцьку між Вересом і Олександрією. Дивіться сьогодні онлайн-трансляцію супер-матчу Динамо – Шахтар на нашому сайті.

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Обидві команди сповідують схожий футбол, віддаючи перевагу чіткій грі в обороні. Такі поєдинки, як правило, не балують уболівальників достатком голів. Не став винятком і матч на "Авангарді".

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У першому таймі по-справжньому небезпечний момент команди створили на 36-хвилині гри, коли Бабогло набіг на навіс з кута поля і бив головою з лінії воротарського, але голкіпер Вереса Богдан Когут витягнув м'яч з-під поперечини.

У другому таймі, найактивніший гравець матчу Кирило Ковалець мав кілька можливостей вразити ворота суперників.

Уже в компенсований час хавбек Олександрії прийняв м'яч на груди і з розвороту пробив метрів з семи – каркас врятував Верес.

Незважаючи на всі старання привезти з Луцька три очки, Олександрія довелося задовольнятися нічиєю на виїзді.

ОГЛЯД МАТЧУ

Господарі поля перервали неприємну серію з двох поразок і піднялися з 10-го на 8-е місце в турнірній таблиці. Олександрія упустила можливість обійти Дніпро-1 і залишилася на 5-му місці.

Українська Прем'єр-ліга. 10 тур

Верес – Олександрія – 0:0

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Полюлях, Петько – Е. Пасіч (Дахновський, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасіч (Тимофіэнко, 84) – Сергійчук (Шестаков, 66)

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Цуріков – Дришлюк, Калюжний – Кожушко (Кирюханцев, 74), Ковалець, Третьяков (Одарюк, 28) – Гринь (Устименко, 74)

Попередження: Полюлях, 11 – Ковалець, 15, Дубра, 15, Дришлюк, 45+3, Бабогло, 65, Кирюханцев, 88