Александрия потеряла очки в матче с Вересом: видеообзор матча

Верес сыграл вничью с Александрией, 10 тур УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

Воскресную программу 10-го тура чемпионата Украины открывал поединок в Луцке между Вересом и Александрией. Смотрите сегодня онлайн-трансляцию супер-матча Динамо – Шахтер на нашем сайте.

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Обе команды исповедуют похожий футбол, отдавая предпочтение четкой игре в обороне. Такие поединки, как правило, не балуют болельщиков изобилием голов. Не стал исключением и матч на "Авангарде".

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В первом тайме по-настоящему опасный момент команды создали на 36-минуте игры, когда Бабогло набежал на навес с угла поля и бил головой с линии вратарской, но голкипер Вереса Богдан Когут вытащил мяч из-под перекладины.

Во втором тайме, самый активный игрок матча Кирилл Ковалец имел несколько возможностей поразить ворота соперников.

Уже в компенсированное время хавбек Александрии принял мяч на грудь и с разворота пробил метров с семи – каркас спас Верес.

Несмотря на все старания увезти с Луцка три очка, Александрия пришлось довольствоваться ничьей на выезде.

ОБЗОР МАТЧА

Хозяева поля прервали неприятную серию из двух поражений и поднялись с 10-го на 8-е место в турнирной таблице. Александрия упустила возможность обойти Днепр-1 и осталась на 5-м месте.

Украинская Премьер-лига. 10 тур

Верес – Александрия – 0:0

Верес : Когут – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов – Полюлях, Петько – Е. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасич (Тымофиенко, 84) – Сергийчук (Шестаков, 66)

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Дрышлюк, Калюжный – Кожушко (Кирюханцев, 74), Ковалец, Третьяков (Одарюк, 28) – Гринь (Устименко, 74)

Предупреждения: Полюлях, 11 – Ковалец, 15, Дубра, 15, Дрышлюк, 45+3, Бабогло, 65, Кирюханцев, 88