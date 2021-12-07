Актриса фільмів для дорослих пообіцяла російському шахісту ніч за перемогу

Непомнящий отримав цікаву пропозицію / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіянин Ян Непомнящий майже безнадійно програє норвежцю Магнусу Карлсену у Дубаї у матчі за шахову корону – 3:5. Онлайн дев'ятої партії Карлсен – Непомнящий доступний на нашому сайті.

Змінити ситуацію на користь Непомнящего спробувала московська актриса фільмів для дорослих, яка знімається під псевдонімом MihaNika69. Вона пообіцяла провести ніч із шахістом-претендентом із РФ, якщо той здолає чинного чемпіона-норвежця.

"Яне, якщо ти виграєш, я стану твоєю королевою на всю ніч", – фото з такою пропозицією актриса опублікувала у себе в Instagram.

Нагадаємо, чемпіонський матч Карлсен – Непомнящий складається з 14 партій, але може закінчитися достроково, якщо хтось досягне позначки в 7,5 набраних балів.

Призовий фонд матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримає 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.

Карсен vs Непомнящий / Фото: fide.com

Додамо, що за рішенням Всесвітньої антидопінгової агенції слово "Росія" ніяк не може бути використане під час матчу у Дубаї. Тому організатори замінили табличку з написом Chess Federation of Russia, що стояла біля Непомнящего, на картку з абревіатурою CFR.