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Актриса фильмов для взрослых пообещала российскому шахматисту ночь за победу

Андрей Трофимов
7 декабря, 15:34
В России уже не знают, как помочь своему шахматисту в поединке за титул чемпиона мира – решили вдохновить его бесплатными интимными услугами

Непомнящий получил интересное предложение / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянин Ян Непомнящий почти безнадежно проигрывает норвежцу Магнусу Карлсену в Дубае в матче за шахматную корону – 3:5. Онлайн девятой партии Карлсен – Непомнящий доступен на нашем сайте.

Изменить ситуацию в пользу Непомнящего попыталась московская актриса фильмов для взрослых, снимающаяся под псевдонимом MihaNika69. Она пообещала провести ночь с шахматистом-претендентом из РФ, если тот одолеет действующего чемпиона-норвежца.

"Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь", – фото с таким предложением актриса опубликовала у себя в Instagram.

Напомним, чемпионский матч Карлсен – Непомнящий состоит из 14 партий, но может закончиться досрочно, если кто-то достигнет отметки в 7,5 набранных балла.

Призовой фонд матча – 2 миллиона евро. Победитель получит 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке – 55%.

Карсен vs Непомнящий / Фото: fide.com

Добавим, что по решению Всемирного антидопингового агентства слово "Россия" никак не может быть использовано во время матча в Дубае. Поэтому организаторы заменили табличку с надписью Chess Federation of Russia, стоявшую возле Непомнящего, на карточку с аббревиатурой CFR.