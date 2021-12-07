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ПСЖ --
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Милан --
Ливерпуль --
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Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
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Аякс --
Спортинг --
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Бавария --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вильярреал --
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Карлсен – Непомнящий: прямая трансляция девятой партии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 декабря, 14:26
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Чемпион мира уверенно ведет в счете после восьми сыгранных партий. Ничья не устроит претендента, ему обязательно нужно играть на победу
Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего
Чемпион Карлсен против претендента Непомнящего / Фото: fide.com

Во вторник, 7 декабря, в Дубае продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает свой титул в поединке против россиянина Яна Непомнящего.

В минувшее воскресенье состоялась восьмая партия битвы за шахматную корону. Действующий чемпион мира выиграл еще одну партию у претендента и увеличил отрыв до двух очков. Таким образом, общий счет – 5:3.

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Карлсен vs Непомнящий:
прямая трансляция

Регламент

Запланировано 14 классических партий. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

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В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (армагеддон), в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Игровые дни: 7-8, 10-12, 14 декабря. Тай-брейк: 15 декабря.

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Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
17:00
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