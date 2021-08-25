Афганські футболістки врятовані! Австралія евакуювала спортсменок із захопленого Кабула

Футболістки з Афганістану евакуйовані в Австралію / Фото: Инстаграм

Австралія евакуювала понад 50 афганських спортсменок, повідомляє Австралійська радіомовна корпорація (ABC).

Читайте також: Прив'язав себе до шасі: футболіст збірної Афганістану загинув при спробі втекти з країни

Австралія більше тижня рятує своїх громадян і деяких колишніх співробітників зі свого посольства.

Близько 1000 людей були евакуйовані австралійськими рейсами і серед них було близько 50 спортсменок.

Евакуація людей з Афганістану / Фото: REUTERS

Всесвітня асоціація професійних футболістів (FIFPRO) підтвердила евакуацію групи футболісток, не назвавши цифр.

"Ми вдячні уряду Австралії за евакуацію великої кількості жінок-футболістів і спортсменок з Афганістану", – йдеться в заяві FIFPRO.

Халіда Попал, колишня капітан жіночої збірної Афганістану, яка втекла з Афганістану в 2016 році і знайшла політичний притулок в Данії, підтримала своїх партнерок по команді.

" Жінки-футболісти проявили хоробрість і силу в момент кризи, і ми сподіваємося, що вони будуть жити краще за межами Афганістану", – сказала вона.

Нагадаємо, що 15 серпня бойовики "Талібану" зайняли всю територію Афганістану і фактично захопили владу в країні.

Після того, як таліби встановили контроль над столицею Афганістану Кабулом, тисячі місцевих жителів намагалися покинути країну різним способами.

Коли Афганістан був під владою "Талібану" з 1996 по 2001 рік, дівчаткам заборонялося відвідувати школу, а жінкам не дозволялося працювати поза домом або з'являтися на публіці без одягу, що закриває все тіло, і супроводу чоловіків.