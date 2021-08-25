Афганские футболистки спасены! Австралия эвакуировала спортсменок из захваченного Кабула

Футболистки из Афганистана эвакуированы в Австралию / Фото: Инстаграм

Австралия эвакуировала более 50 афганских спортсменок, сообщает Австралийская радиовещательная корпорация (ABC).

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Австралия более недели спасает своих граждан и некоторых бывших сотрудников из своего посольства.

Около 1000 человек были эвакуированы австралийскими рейсами и среди них было около 50 спортсменок.

Эвакуация людей из Афганистана / Фото: REUTERS

Всемирная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPRO) подтвердила эвакуацию группы футболисток, не назвав цифр.

"Мы благодарны правительству Австралии за эвакуацию большого количества женщин-футболистов и спортсменок из Афганистана", – говорится в заявлении FIFPRO.

Халида Попал, бывшая капитан женской сборной Афганистана, которая бежала из Афганистана в 2016 году и нашла политическое убежище в Дании, поддержала своих партнерок по команде.

"Женщины-футболисты проявили храбрость и силу в момент кризиса, и мы надеемся, что они будут жить лучше за пределами Афганистана", – сказала она.

Напомним, что 15 августа боевики "Талибана" заняли всю территорию Афганистана и фактически захватили власть в стране.

После того, как талибы установили контроль над столицей Афганистана Кабулом, тысячи местных жителей пытались покинуть страну разным способами.

Когда Афганистан был под властью "Талибана" с 1996 по 2001 год, девочкам запрещалось посещать школу, а женщинам не разрешалось работать вне дома или появляться на публике без закрывающей все тело одежды и сопровождения мужчин.