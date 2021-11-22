21 листопада 21:45
Дженоа 0
Рома 2
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Пекло у Ліоні: футболістові в голову кинули пляшку. Суддя скасував матч

Любомир Луканюк
22 листопада, 09:05
Поєдинок Ліон – Марсель було скасовано після того, як уболівальники господарів поля потрапили пляшкою з водою в голову Димитрі Пайєту

Пайєту потрапили пляшкою в голову / Фото: REUTERS

У 14-му турі чемпіонату Франції Ліон приймав Марсель. Зустріч була зупинена вже за кілька хвилин після стартового свистка.

Читайте також: Шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції

Реклама

Півзахисник Марселя Димитрі Пайєт збирався подавати кутовий, але в нього з трибун кинули пляшку, яка потрапила в голову. Пайєт довго лежав на газоні, після чого йому надали медичну допомогу.

Суддя перервав зустріч і повів команди у підтрибунне приміщення. Через дві години було ухвалено рішення не догравати матч.

Реклама

"Ми б хотіли, щоб все сталося інакше. На нараді були згадані ризики порушення громадського порядку, їх взяли до уваги насамперед. Але я впевнений, що моє рішення про непоновлення гри було правильним".

Я ухвалив таке рішення з очевидних спортивних причин. Слід зважати на безліч факторів безпеки: повний стадіон, евакуація гравців", – прокоментував ситуацію арбітр Рудді Букке.