Пекло у Ліоні: футболістові в голову кинули пляшку. Суддя скасував матч

Пайєту потрапили пляшкою в голову / Фото: REUTERS
У 14-му турі чемпіонату Франції Ліон приймав Марсель. Зустріч була зупинена вже за кілька хвилин після стартового свистка.
Читайте також: Шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції
Півзахисник Марселя Димитрі Пайєт збирався подавати кутовий, але в нього з трибун кинули пляшку, яка потрапила в голову. Пайєт довго лежав на газоні, після чого йому надали медичну допомогу.
Суддя перервав зустріч і повів команди у підтрибунне приміщення. Через дві години було ухвалено рішення не догравати матч.
"Ми б хотіли, щоб все сталося інакше. На нараді були згадані ризики порушення громадського порядку, їх взяли до уваги насамперед. Але я впевнений, що моє рішення про непоновлення гри було правильним".
Я ухвалив таке рішення з очевидних спортивних причин. Слід зважати на безліч факторів безпеки: повний стадіон, евакуація гравців", – прокоментував ситуацію арбітр Рудді Букке.