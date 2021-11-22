Ад в Лионе: футболисту в голову бросили бутылку. Судья отменил матч

Пайету попали бутылкой в голову / Фото: REUTERS
В 14-м туре чемпионата Франции Лион принимал Марсель. Встреча была остановлена уже через пару минут после стартового свистка.
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Полузащитник Марселя Димитри Пайет собирался подавать угловой, но в него с трибун бросили бутылку, которая попала в голову. Пайет долго лежал на газоне, после чего ему оказали медицинскую помощь.
Судья прервал встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя два часа было принято решение не доигрывать матч.
"Мы бы хотели, чтобы все произошло иначе. На совещании были упомянуты риски нарушения общественного порядка, их приняли во внимание в первую очередь. Но я уверен, что мое решение о невозобновлении игры было правильным.
Я принял такое решение по очевидным спортивным причинам. Следует учитывать множество факторов безопасности: полный стадион, эвакуация игроков", – прокомментировал ситуацию арбитр Рудди Букке.