4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
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Абсолютний рекордсмен! Воротар Ворскли встановив неймовірне досягнення в чемпіонаті України

Сергій Шаховець
4 грудня, 20:48
Дмитро Різник вписав своє ім'я в історію української Прем'єр-ліги – на рахунку голкіпера полтавців п'ять відбитих пенальті

Дмитро Різник / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У матчі 17-го туру чемпіонату України Рух не зміг обіграти полтавську Ворсклу та задовольнився нульовою нічиєю 0:0. На 38-й хвилині зустрічі воротар полтавців Дмитро Різник відбив пенальті, зробивши сейв після удару Климчука.

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Цей пенальті став п'ятим за рахунком, який 22-річний голкіпер відбив у нинішньому сезоні УПЛ

Раніше Різник впорався з ударами з одинадцятиметрового у матчах проти Вереса, Металіста 1925, Колоса та Дніпра-1.

Це абсолютний рекорд в історії чемпіонатів України. Раніше ніхто не відбивав більше чотирьох пенальті поспіль.

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Зазначимо, що Різник обійшов за цим показником Рустама Худжамова, Ігоря Шуховцева, Віталія Постранського та Валерія Воробйова, які відбивали чотири удари "з точки" поспіль.

Нагадаємо, що Дмитро Різник ставав чемпіоном світу у складі збірної України U-20. А у листопаді 2021 року, у матчі з болгарами , полтавець дебютував у національній команді України

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У літнє міжсезоння повідомлялося, що перспективним воротарем цікавиться донецький Шахтар.

Різник парирує пенальті / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"