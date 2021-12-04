Різник – гроза пенальтистів! Рух не зумів дотиснути Ворсклу через сейв воротаря полтавців

Львівський Рух, граючи в більшості, розписав нульову нічию з полтавською Ворсклою. Героєм матчу став воротар "зелено-білих" Дмитро Різник, який відбив пенальті
Воротар Ворскли Дмитро Різник - спеціаліст з пенальті / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Полтавська Ворскла, після великої поразки (1:5) своєму конкуренту за третє місце Дніпру-1, значно ускладнила свої турнірні перспективи. Для того, щоб далеко не відпустити дніпрян і Зорю, полтавці зобов'язані набирати максимум очок у двох матчах, що залишилися.
Перший тайм матчу 17-го туру між Рухом та Ворсклою був за господарями поля. Наприкінці першої 45-хвилинки львів'яни отримали чудовий шанс відкрити рахунок у матчі.
Під час затяжної атаки Руху, Сича збили у штрафному майданчику Ворскли. Пенальті взявся пробивати Юрій Климчук, але воротар полтавців відбив удар форварда.
Для Дмитра Різника це п'ятий пенальті поспіль, який він відбив у нинішньому сезоні. Це новий рекорд чемпіонатів України!
На 61-й хвилині матчу форвард Ворскли Данило Кравчук заробив другу жовту картку та залишив свою команду у меншості.
У час, що залишився, футболісти Руху так і не зуміли реалізувати свою чисельну перевагу. У результаті безголева нічия, в чому велика заслуга голкіпера Ворскли Дмитра Різника.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур.
Рух – Ворскла – 0:0.
Рух: Паньків – Сич, Дідик, Білий, Роман – Сапуга, Федорчук – Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мисик, 66) – Климчук.
Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу – Челядін, Пуцлін – Рангел, О. Тілль (Пешич, 75), Кане – Степанюк (Кравчук, 46).
Вилучення: Кравчук, 61 (друге попередження).
На 38-й хвилині Клімчук ("Рух") не забив пенальті (воротар).
Полтавчани набрали одне очко у свою скарбничку та залишилися на п'ятому місці у турнірній таблиці. Рух зберіг за собою 11-й рядок у чемпіонаті.
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
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В
В
В
В
2
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті
46
Пропущені
8
Різниця
38
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
3
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті
29
Пропущені
16
Різниця
13
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
П
4
16
10
2
4
35
18
17
32
Забиті
35
Пропущені
18
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
В
5
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті
29
Пропущені
17
Різниця
12
Результати останніх матчів:
Н
П
В
В
Н
6
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті
18
Пропущені
22
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
Н
7
16
6
5
5
15
14
1
23
Забиті
15
Пропущені
14
Різниця
1
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
8
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті
14
Пропущені
19
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
Н
9
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забиті
16
Пропущені
26
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
10
16
5
3
8
11
22
-11
18
Забиті
11
Пропущені
22
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
П
П
11
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
13
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті
17
Пропущені
36
Різниця
-19
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
Н
14
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті
11
Пропущені
25
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
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15
2
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9
11
26
-15
10
Забиті
11
Пропущені
26
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
П
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16
2
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13
18
38
-20
7
Забиті
18
Пропущені
38
Різниця
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Результати останніх матчів:
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