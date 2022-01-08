А дружина знає? Усик у Буковелі попався з дочкою Добкіна

Усик сфотографувався з Аллою Добкіною та Олексієм Дівєєвим-Церковним / Фото: Колаж: Сьогодні

Усика спіймали в компанії з дочкою політика Михайла Добкіна Аллою, а спільне фото зробив відомий ведущий Олексій Дівєєв-Церковний та розмістив його у себе в Instagram.

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До речі, хрещеним батьком Олексія Дівєєва-Церковного є саме Добкін. Він хрестив його у 2013 році.

Сама ж Алла Добкіна нещодавно розлучилася з депутатом Харківської обласної ради Олегом Гуревичем і повернула собі дівоче прізвище.

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Раніше ми писали, що Усик вчинив бійку в Буковелі: його змели за 10 секунд (відео). Такого поєдинку у виконанні славнозвісного українського боксера світ ще не бачив.

Також "британський Кличко" назвав лише двох людей, здатних перемогти Усика. На думку колишнього чемпіона Англії Девіда Прайса, впоратися з Олександром під силу лише Тайсону Ф'юрі та Джо Джойсу.