7 січня 21:30
Баварія 1
Боруссія М 2
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

А дружина знає? Усик у Буковелі попався з дочкою Добкіна

Андрій Трофімов
8 січня, 19:18
Український боксер Олександр Усик відпочиває у Буковелі, де поєднує приємне з корисним. Окрім відпочинку на українському курорті, боксер заводить корисні знайомства

Усик сфотографувався з Аллою Добкіною та Олексієм Дівєєвим-Церковним / Фото: Колаж: Сьогодні

Усика спіймали в компанії з дочкою політика Михайла Добкіна Аллою, а спільне фото зробив відомий ведущий Олексій Дівєєв-Церковний та розмістив його у себе в Instagram.

Реклама

До речі, хрещеним батьком Олексія Дівєєва-Церковного є саме Добкін. Він хрестив його у 2013 році.

Сама ж Алла Добкіна нещодавно розлучилася з депутатом Харківської обласної ради Олегом Гуревичем і повернула собі дівоче прізвище.

Реклама

Реклама

Раніше ми писали, що Усик вчинив бійку в Буковелі: його змели за 10 секунд (відео). Такого поєдинку у виконанні славнозвісного українського боксера світ ще не бачив.

Також "британський Кличко" назвав лише двох людей, здатних перемогти Усика. На думку колишнього чемпіона Англії Девіда Прайса, впоратися з Олександром під силу лише Тайсону Ф'юрі та Джо Джойсу.