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А жена знает? Усик в Буковеле попался с дочерью Добкина

Андрей Трофимов
8 января, 19:18
Украинский боксер Александр Усик отдыхает в Буковеле, где совмещает приятное с полезным. Помимо отдыха на украинском курорте боксер заводит полезные знакомства

Усик сфотографировался с Аллой Добкиной и Алексеем Дивеевым-Церковным / Фото: Коллаж: Сегодня

Усика поймали в компании с дочерью политика Михаила Добкина Аллой, а совместное фото сделал известный ведущий Алексей Дивеев-Церковный и разместил его у себя в Instagram.

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Кстати, крестным отцом Алексей Дивеева-Церковного является именно Добкин. Он крестил его в 2013 году.

Сама же Алла Добкина недавно развелась с депутатом Харьковского областного совета Олегом Гуревичем и вернула себе девичью фамилию.

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Ранее мы писали, что Усик устроил драку в Буковеле: его смели за 10 секунд (видео). Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.

Также "британский Кличко" назвал лишь двух людей, способных победить Усика. По мнению бывшего чемпиона Англии Дэвида Прайса, справиться с Александром по силам лишь Тайсону Фьюри и Джо Джойсу.