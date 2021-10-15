15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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А ви ще гнали на Магучіх! Три українські спортсменки поїхали в Кремль

Андрій Трофімов
15 жовтня, 22:33
Українські тенісистки Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко поїхали в Москву грати на турнірі Кубок Кремля

Українське тріо поїхало в Москву

На Олімпійських іграх в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Скандал був будь здоров.

Мало хто в Україні зрозумів вчинок Ярослави, адже Ласіцкене – довірена особа Путіна. Керівника країни, яка окупувала Крим і веде війну на Донбасі.

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Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Але якось тихо суспільство відреагувала на поїздку трьох українських тенісисток на турнір в Москву.

Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко заявилися на Кубок Кремля.

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Треба сказати, що наші спортсменки часті гості в Росії. Даяна Ястремська виступала на Кубку Кремля в 2017 і 2019 роках, Ангеліна Калініна – в 2015, 2017 і 2019 роках. Леся Цуренко – з 2012 по 2018 роки.

UPD. Додамо, що в чоловічій кваліфікації значиться також українець Ілля Марченко.

Краще б брали приклад зі свого колеги Сергія Стаховського: "Поки я спокійно займався кар'єрою, багато людей загинули". Тенісист розповів, як допомагає українській армії.

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Раніше дуже правильно повівся український призер Паралімпіади-2020 Ігор Цвєтов, який відмовився навіть стояти поруч з росіянами: "Неповага до конкурентам? Це повага до України".

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