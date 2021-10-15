А ви ще гнали на Магучіх! Три українські спортсменки поїхали в Кремль

Українське тріо поїхало в Москву

На Олімпійських іграх в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Скандал був будь здоров.

Мало хто в Україні зрозумів вчинок Ярослави, адже Ласіцкене – довірена особа Путіна. Керівника країни, яка окупувала Крим і веде війну на Донбасі.

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Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Але якось тихо суспільство відреагувала на поїздку трьох українських тенісисток на турнір в Москву.

Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко заявилися на Кубок Кремля.

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Треба сказати, що наші спортсменки часті гості в Росії. Даяна Ястремська виступала на Кубку Кремля в 2017 і 2019 роках, Ангеліна Калініна – в 2015, 2017 і 2019 роках. Леся Цуренко – з 2012 по 2018 роки.

UPD. Додамо, що в чоловічій кваліфікації значиться також українець Ілля Марченко.

Краще б брали приклад зі свого колеги Сергія Стаховського: "Поки я спокійно займався кар'єрою, багато людей загинули". Тенісист розповів, як допомагає українській армії.

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Раніше дуже правильно повівся український призер Паралімпіади-2020 Ігор Цвєтов, який відмовився навіть стояти поруч з росіянами: "Неповага до конкурентам? Це повага до України".