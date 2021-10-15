15 октября 17:00
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Десна --
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Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
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Милан --
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А вы еще гнали на Магучих! Три украинских спортсменки поехали в Кремль

Андрей Трофимов
15 октября, 22:33
Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко поехали в Москву играть на турнире Кубок Кремля

Украинское трио поехало в Москву

На Олимпийских играх в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обнималась с россиянкой Марией Ласицкене. Скандал был будь здоров.

Мало кто в Украине понял поступок Ярославы, ведь Ласицкене – доверенное лицо Путина. Руководителя страны, которая оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе.

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Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Но как-то тихо общество отреагировала на поездку трех украинских теннисисток на турнир в Москву.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко заявились на Кубок Кремля.

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Надо сказать, что наши спортсменки частые гости в России. Даяна Ястремская выступала на Кубке Кремля в 2017 и 2019 годах, Ангелина Калинина – в 2015, 2017 и 2019 годах. Леся Цуренко – с 2012 по 2018 годы.

UPD. Добавим, что в мужской квалификации в расписании значится украинец Илья Марченко.

Лучше бы брали пример со своего коллеги Сергея Стаховского: "Пока я спокойно занимался карьерой, многие люди погибли". Теннисист рассказал, как помогает украинской армии.

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Ранее очень правильно повел себя украинский призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов, который отказался даже стоять рядом с россиянами: "Неуважение к конкурентам? Это уважение к Украине".

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