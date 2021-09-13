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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
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А тепер гола: Баюл після зміни громадянства перестала соромитися

Андрій Трофімов
13 вересня, 17:52
Колишня українка Оксана Баюл недавно отримала паспорт громадянки США і повністю поринула в заморський спосіб життя. Після американської хустки вона вирішила показати фото ню

Оксана Баюл показала пікантне фото / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання недавно вшанувала пам'ять жертв теракту 11 вересня, вбравшись в шарф в кольорах американського прапора.

Однак нова американка пішла далі і вирішила опублікувати фото, на якому вона оголена. У всякому разі та частина тіла, яка потрапила в кадр.

"Нам не потрібно платити за те, що дійсно цінно, наприклад за любов, дружбу і міцне здоров'я... Краще в житті – бути вільним?", – написала під фото Баюл.

Нагадаємо, нещодавно Баюл відмовилася від українського громадянства після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.

"Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене", – сказала тоді фігуристка, в 1994-му стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України.

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