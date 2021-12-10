10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

А як же скрєпи? Футболістка збірної Росії цілується із подругою

Андрій Трофімов
10 грудня, 12:55
Надія Карпова закрутила роман із відомою моделлю та перестала приховувати свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Карпова поцілувалася зі своєю подругою / Фото: Колаж: Сьогодні

Футболістка збірної Росії та іспанського клубу Еспаньйол Надія Карпова зізналася, що підтримує ЛГБТ. Як підтвердження вона виклала у соцмережі відео, на якому цілується з подругою.

Читайте також: Я – інший: найвідоміші геї у спорті

Реклама

На здивовані запитання підписників Карпова відповіла ствердно: "Звісно, я за ЛГБТ".

@karpichit0

original sound – unotheactivist

Серед тих, хто відреагував на пост, опинився і батько футболістки. Чоловік залишив три смайлики з поцілунком, на що Карпова відповіла йому сердечком.

Реклама

Реклама

А цілувалася Карпова з моделлю Міленою Литвиновською. Вона трохи раніше у Instagram опублікувала спільне фото з Надією, яке підписала: "Кохання".