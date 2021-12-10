А как же скрепы? Футболистка сборной России целуется с подругой

Карпова поцеловалась со своей подругой / Фото: Коллаж: Сегодня
Футболистка сборной России и испанского клуба Эспаньол Надежда Карпова призналась, что поддерживает ЛГБТ. В качестве подтверждения она выложила в соцсети видео, на котором целуется с подругой.
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На удивленные вопросы подписчиков Карпова ответила утвердительно: "Естественно я за ЛГБТ".
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Среди тех, кто отреагировал на пост оказался и отец футболистки. Мужчина оставил три смайлика с поцелуем, на что Карпова ответила ему сердечком.
А целовалась Карпова с моделью Миленой Литвиновской. Она чуть раньше в Instagram опубликовала совместное фото с Надеждой, которой подписала: "Любовь".