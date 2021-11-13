А як же кохання? Світоліна уклала шлюбний контракт із чоловіком

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна розповіла, що в її сім'ї є загальний бюджет, але також кожен має гроші на особисті покупки.

Нещодавно Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів. Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі розкішний позашляховик.

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"У нас є шлюбний контракт. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, тому що у нас не так багато жінок, які заробляють досить великі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", – сказала Світоліна в інтерв'ю на "Люкс FM".

Зазначимо, що нинішнього сезону Еліна Світоліна заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів. Гаель Монфіс виграв 975 тисяч.

Нагадаємо, що цього року Еліна та Гаель зіграли весілля у липні у Женеві. Гостями урочистостей стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу та спорту.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

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/ Фото: Instagram