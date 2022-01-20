"6 кубиків? У мене лише 6 банок пива". Ф'юрі продовжує знущатися з суперників

Ф'юрі відповів на тролінг Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортивна форма чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі завжди була предметом глузувань уболівальників та колег-боксерів. Але Циганський король бачить у цьому свою перевагу над суперниками.

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"Я завжди не у формі. Я ніколи не виглядаю у формі. Але вважається лише двигун. Я завжди використовую Ентоні Джошуа як приклад. Ентоні Джошуа накачаний, але в нього немає кращого двигуна у світі. Його нокаутують.

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

У мене немає жодних м'язів. 6 кубиків? У мене лише 6 пачок світлого пива в холодильнику. Але я можу битися, я продовжую і продовжую перемагати. 31-0-1, непереможний 32 поєдинки, 13 років. Тому трохи жирка нікому не зашкодить. І добре бути жирним. Я повинен бути трохи пухким, це зігріває мене зимовими ночами", – наводить слова Ф'юрі vringe.com.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після того, як Володимир Кличко заступиться за Олександра Усика, якого Тайсон Ф'юрі звинуватив у вживанні стероїдів, Циганський король взявся невтомно тролити молодшого зі знаменитих братів.

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Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі виклав у Twitter колаж, на якому його зображено з великим животом поруч із підтягнутими Деонтеєм Уайлдером та Володимиром Кличком.